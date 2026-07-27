Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khẩn cấp tại Thái Nguyên và Bắc Ninh ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Thái Nguyên và Bắc Ninh đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún trên sườn dốc và suối nhỏ ngày 27/07/2026.

Trong 6 giờ tới (ngày 27/07/2026), cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, sông suối nhỏ tại địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh. Các hộ dân nằm trong khu vực xung yếu cần chủ động triển khai phương án ứng phó an toàn.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung đồi.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Tình trạng sụt lún đất, sạt lở và lũ quét tập trung tại hàng loạt phường, xã thuộc hai tỉnh, cụ thể:

Tại tỉnh Thái Nguyên

Các xã, phường cảnh báo: An Khánh, Bằng Vân, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Kha Sơn, Nam Cường, Nam Hòa, Ngân Sơn, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phúc Lộc, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Thành Công, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Tràng Xá, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Trạch.

An Khánh, Bằng Vân, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Kha Sơn, Nam Cường, Nam Hòa, Ngân Sơn, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phúc Lộc, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Thành Công, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Tràng Xá, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Trạch. Các phường khu vực đô thị: P. Bá Xuyên, P. Bách Quang, P. Gia Sàng, P. Linh Sơn, P. Phan Đình Phùng, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, P. Quan Triều, P. Quyết Thắng, P. Sông Công, P. Tích Lương, P. Vạn Xuân.

Tại tỉnh Bắc Ninh

Các xã, phường cảnh báo: Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Phúc Hòa, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định.

Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Phúc Hòa, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định. Các phường khu vực đô thị: P. Chũ, P. Đa Mai, P. Nếnh, P. Phượng Sơn, P. Tân An, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên.

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất tồi tệ đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.