Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang ngày 03/08/2026 Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang trong 6 giờ tới ngày 03/08/2026.

Trong 6 giờ tới (ngày 03/08/2026), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cảnh báo nguy cơ tác động đặc biệt lớn đến các sườn dốc và khu vực suối nhỏ trên địa bàn các tỉnh miền núi.

Hình ảnh cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ.

Diễn biến và khu vực chịu ảnh hưởng trong 6 giờ tới

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 4 tỉnh trọng điểm:

Lai Châu: Nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, lũ quét ven khe suối nhỏ.

Nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, lũ quét ven khe suối nhỏ. Điện Biên: Đề phòng sụt lún đất, lũ quét và sạt lở đồi núi.

Đề phòng sụt lún đất, lũ quét và sạt lở đồi núi. Lào Cai: Nguy cơ xảy ra lũ quét cục bộ và sạt lở đất đá.

Nguy cơ xảy ra lũ quét cục bộ và sạt lở đất đá. Tuyên Quang: Cảnh báo sạt lở đất ven sườn dốc và dòng chảy lũ quét.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, hạ tầng.

Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, người dân trong khu vực cảnh báo cần lưu ý các biện pháp sau: