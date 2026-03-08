Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Huế và Quảng Ngãi ngày 03/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Huế, Quảng Ngãi. Người dân cần đề phòng.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh và thành phố Phú Thọ, Thanh Hóa, Huế và Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ cần đặc biệt chú ý phòng tránh.

Khu vực cảnh báo và thời gian nguy cơ cao

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các thiên tai nguy hiểm có khả năng diễn ra trong thời gian ngắn tới tại nhiều khu vực trọng điểm:

Thời gian cảnh báo: Trong 6 giờ tới (kể từ tối ngày 03/08/2026).

Trong 6 giờ tới (kể từ tối ngày 03/08/2026). Địa bàn ảnh hưởng: Các tỉnh/thành phố Phú Thọ , Thanh Hóa , Huế và Quảng Ngãi .

Các tỉnh/thành phố , , và . Loại hình rủi ro: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Tác động có thể xảy ra

Lũ quét và sạt lở đất có thể diễn biến nhanh chóng, tác động tiêu cực đến môi trường và an toàn dân sinh:

Gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân sinh sống ở vùng núi, sườn dốc, ven sông suối.

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện.

Phá hủy hạ tầng, nhà cửa và làm thiệt hại các hoạt động sản xuất kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân khu vực ảnh hưởng cần chủ động các giải pháp ứng phó: