Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Lai Châu ngày 15/07/2026 trong 6 giờ tới Nhiều khu vực tại tỉnh Lai Châu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới. Người dân tại Dào San, Pa Tần cần đặc biệt cảnh giác.

Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Cảnh báo được đưa ra khi độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa do mưa kéo dài.

Các khu vực có nguy cơ cao tại Lai Châu

Dựa trên diễn biến khí tượng thủy văn, các khu vực sau đây cần đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở và lũ quét:

Dào San , Khổng Lào , Pa Tần , Phong Thổ .

, , , . Sin Suối Hồ , Tả Lèng .

, . Phường Đoàn Kết, Phường Tân Phong.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực tỉnh Lai Châu.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, các khu vực đồi dốc và gần suối nhỏ là những nơi dễ xảy ra hiện tượng sụt lún đất.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Chủ động quan sát: Theo dõi các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, tường nhà hoặc tiếng động lạ từ phía rừng núi.

Theo dõi các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, tường nhà hoặc tiếng động lạ từ phía rừng núi. Hạn chế di chuyển: Không đi qua các ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn hoặc nước đang dâng cao.

Không đi qua các ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn hoặc nước đang dâng cao. Sơ tán kịp thời: Tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương nếu nằm trong vùng được cảnh báo nguy hiểm.

Tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương nếu nằm trong vùng được cảnh báo nguy hiểm. Cập nhật thông tin: Theo dõi liên tục các bản tin thời tiết tiếp theo để có phương án ứng phó phù hợp.

Thời điểm phát tin: 15:06 ngày 15/07/2026.