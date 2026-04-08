Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Thái Nguyên và Cao Bằng ngày 04/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 04/08/2026, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ do ảnh hưởng của mưa lũ.

Cơ quan khí tượng vừa phát tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng trong 6 giờ tới (ngày 04/08/2026).

Bản tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

Các khu vực cần chú ý nguy cơ thiên tai

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, do diễn biến của mưa lũ hoặc dòng chảy, nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ tại hai địa phương:

Tỉnh Thái Nguyên : Cần đề phòng lũ quét cục bộ trên các suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

: Cần đề phòng lũ quét cục bộ trên các suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc. Tỉnh Cao Bằng: Cảnh báo sạt lở đất đồi núi và sụt lún đất ở các vùng xung yếu.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng con người, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo dành cho người dân trong vùng ảnh hưởng:

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ các cơ quan chức năng.

Sẵn sàng phương án sơ tán khỏi các khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao, mép sông suối hẹp.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có nước chảy xiết.

Thông tin bản đồ nguy cơ thiên tai được cập nhật chi tiết trên trang thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.