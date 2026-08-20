Cảnh báo lũ quét, sạt lở từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ, cần phòng tránh.

Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, tại các suối nhỏ.

Người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn khi đi lại và sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Khu vực cần lưu ý trong 6 giờ tới

Thanh Hóa : nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ.

: nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ. Nghệ An : nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ.

: nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ. Hà Tĩnh : nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ.

: nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ. Quảng Trị: nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại suối nhỏ.

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