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    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc ngày 04/08/2026

    Đại Ngàn04/08/2026 08:41

    Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sườn dốc trong 6 giờ tới ngày 04/08/2026.

    Ngày 04/08/2026, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc.

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ thiên tai đặc biệt gia tăng trên các sườn dốc, tuyến đường ven núi và khu vực khe suối nhỏ tại 6 tỉnh miền núi Bắc Bộ.

    Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và dòng chảy suối nhỏ bao gồm:

    • Tỉnh Lai Châu
    • Tỉnh Điện Biên
    • Tỉnh Sơn La
    • Tỉnh Lào Cai
    • Tỉnh Tuyên Quang
    • Tỉnh Cao Bằng
    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA, LÀO CAI, TUYÊN QUANG VÀ CAO BẰNG
    Bản tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực các tỉnh miền núi Bắc Bộ.

    Khuyến cáo ứng phó và bảo vệ an toàn

    Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, làm hư hại công trình hạ tầng và gây gián đoạn giao thông cục bộ tại các khu vực xung yếu.

    Khuyến cáo cho người dân và chính quyền địa phương:

    • Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và cập nhật liên tục thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng.
    • Khẩn trương chủ động di dời khỏi vùng sườn dốc có dấu hiệu sạt lở, sụt lún hoặc khu vực lòng suối hẹp.
    • Không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc dòng chảy siết trong thời gian diễn ra mưa lũ.

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      Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc ngày 04/08/2026
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