Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Gia Lai ngày 23/07/2026: Nguy cơ cao ở nhiều khu vực Tỉnh Gia Lai được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trong 6 giờ tới, đặc biệt tại Ia Grai, Ia Khươl, Ia Nan và Ia O do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thông tin cảnh báo mới nhất vào sáng ngày 23/07/2026, khu vực tỉnh Gia Lai đang đối mặt với rủi ro xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Gia Lai

Khu vực chịu ảnh hưởng trọng điểm

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo ở mức cao tại các khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm:

Ia Grai

Ia Khươl

Ia Nan

Ia O

Các loại hình thiên tai cảnh báo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng sau:

Lũ quét: Có thể xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Có thể xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ gây nguy hiểm cho người và tài sản. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các vùng có địa hình dốc, taluy dương của các tuyến đường giao thông.

Nguy cơ cao tại các vùng có địa hình dốc, taluy dương của các tuyến đường giao thông. Sụt lún đất: Tình trạng sụt lún bề mặt do tác động của dòng chảy ngầm và mưa lớn.

Khuyến cáo an toàn

Để chủ động ứng phó, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp sau:

Theo dõi sát diễn biến thời tiết và các thông báo khẩn cấp từ cơ quan chức năng.

Chủ động sơ tán khỏi các khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất, sườn dốc không ổn định.

Hạn chế di chuyển qua các khu vực sông, suối hoặc các ngầm tràn khi có mưa lớn.

Thông tin chi tiết về bản đồ nguy cơ được cập nhật liên tục tại hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất quốc gia.