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    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị ngày 25/07/2026

    Tuệ Nhân25/07/2026 18:58

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại sườn dốc, sông suối nhỏ thuộc Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa và Quảng Trị.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn hoặc tác động từ dòng chảy.

    Bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị

    Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

    Các địa phương cần đặc biệt chú ý diễn biến thời tiết nguy hiểm trên khu vực sườn dốc và các khe suối nhỏ, bao gồm:

    • Tỉnh Lào Cai
    • Tỉnh Tuyên Quang
    • Tỉnh Phú Thọ
    • Tỉnh Thanh Hóa
    • Tỉnh Quảng Trị

    Loại hình thiên tai và tác động cần đề phòng

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa đến tính mạng của người dân và làm gián đoạn giao thông tại các tuyến đường liên xã, liên vùng.

    • Sạt lở đất, sụt lún đất: Dễ xảy ra ở những vùng đồi núi có độ dốc cao, tà-luy đường giao thông hoặc các vị trí đang thi công.
    • Lũ quét: Xuất hiện nhanh trên các sông, suối nhỏ, tạo ra dòng chảy xiết và dâng cao đột ngột.

    Khuyến cáo an toàn cho người dân

    • Người dân trong khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết.
    • Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khe suối, đường bị ngập sâu hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
    • Chủ động di dời khỏi khu vực nguy hiểm nếu phát hiện các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, đất đá rơi vãi hoặc nước suối chuyển màu đục bất thường.

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      Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị ngày 25/07/2026
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