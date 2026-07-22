Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Thái Nguyên ngày 22/07/2026: Nhiều khu vực nguy cơ cao Trong 6 giờ tới, tỉnh Thái Nguyên đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các sườn dốc, suối nhỏ do tác động của mưa lũ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai tại khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do tác động của mưa lũ và dòng chảy, các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có khả năng xảy ra cao trong thời gian ngắn sắp tới.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH THÁI NGUYÊN

Khu vực trọng điểm cảnh báo

Trong 06 giờ tới (tính từ 18h45 ngày 22/07/2026), các khu vực sau đây tại tỉnh Thái Nguyên cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc:

Ba Bể, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh.

Đồng Phúc, Hiệp Lực, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn.

Nghiên Loan, Phủ Thông, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thượng Minh.

Trần Phú, Vĩnh Thông, Xuân Dương, Yên Thịnh.

Các loại hình thiên tai cần lưu ý

Mưa lớn kéo dài làm bão hòa độ ẩm đất, dẫn đến các rủi ro chính bao gồm:

Lũ quét: Xảy ra bất ngờ trên các dòng suối nhỏ, có sức tàn phá lớn.

Xảy ra bất ngờ trên các dòng suối nhỏ, có sức tàn phá lớn. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và các cung đường giao thông miền núi.

Nguy cơ cao tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và các cung đường giao thông miền núi. Sụt lún đất: Do tác động của dòng chảy gây rỗng chân đất hoặc thay đổi kết cấu bề mặt.

Khuyến cáo an toàn

Người dân và các lực lượng chức năng tại khu vực trọng điểm cần thực hiện ngay các biện pháp ứng phó:

Hạn chế di chuyển qua các cung đường đèo dốc có nguy cơ sạt lở cao.

Tuyệt đối không đi qua suối, tràn hoặc các khu vực nước chảy xiết.

Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và các thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình khí tượng thủy văn tại khu vực.