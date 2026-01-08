Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Tuyên Quang, Thái Nguyên ngày 01/08/2026 Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong 6 giờ tới tại nhiều xã thuộc hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Người dân cần chủ động phòng tránh.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc. Người dân tại các vùng thiên tai trọng điểm cần nâng cao cảnh giác và theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

Tại Tuyên Quang: Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lao Chải, Linh Hồ, Minh Tân, Ngọc Đường, P. Hà Giang 1, P. Hà Giang 2, Phú Linh, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm.

Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lao Chải, Linh Hồ, Minh Tân, Ngọc Đường, P. Hà Giang 1, P. Hà Giang 2, Phú Linh, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm. Tại Thái Nguyên: Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Nghiên Loan, Phúc Lộc.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo cho người dân: