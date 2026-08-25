Cảnh báo lũ sông Cửu Long ngày 25/08/2026: Nước đầu nguồn dâng nhanh đạt mức báo động 1 Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh, dự báo đạt báo động 1 vào ngày 31/08/2026, nguy cơ ngập lụt tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Công kết hợp với kỳ triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Các địa phương vùng hạ lưu cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và ven sông.

Hiện trạng mực nước trên sông Cửu Long

Mực nước ghi nhận cao nhất trong ngày 24/08/2026 tại các trạm đầu nguồn cụ thể như sau:

Trên sông Tiền: Tại trạm Tân Châu đạt 3,01m .

Tại trạm Tân Châu đạt . Trên sông Hậu: Tại trạm Châu Đốc đạt 2,48m.

Dự báo diễn biến lũ trong những ngày tới

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xu thế lên nhanh:

Đến ngày 31/08/2026 , mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu và Châu Đốc có khả năng lên mức báo động 1 (BĐ1) .

, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu và Châu Đốc có khả năng lên mức . Sau thời điểm ngày 31/08/2026, mực nước tại các trạm có xu hướng biến đổi chậm.

Cảnh báo phạm vi ngập lụt và cấp độ rủi ro

Hiện tượng lũ lên kết hợp triều cường tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngập úng diện rộng:

Tỉnh An Giang: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các vùng nằm ngoài đê bao.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các vùng nằm ngoài đê bao. Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ: Cảnh báo ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông.

Cảnh báo ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mực nước sông dâng cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông thủy, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân và các cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường, mực nước lũ; chủ động gia cố bờ bao, đê bao xung yếu nhằm bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và vùng nuôi trồng thủy hải sản.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 25/08/2026.