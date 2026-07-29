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    Cảnh báo lũ sông Đồng Nai ngày 29/07/2026: Tà Lài dưới BĐ2 0,07m, lũ xuống chậm

    Đại Ngàn29/07/2026 09:00

    Lúc 07h ngày 29/07/2026, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài là 112,43m, dưới BĐ2 0,07m; trong 24 giờ tới lũ xuống chậm, trên BĐ1. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

    Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên, mực nước lúc 07h ngày 29/07/2026112,43m, dưới BĐ2 0,07m. Trong 24 giờ tới, lũ được cảnh báo xuống chậm và dao động trên mức BĐ1.

    Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông cùng sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai vẫn cần được lưu ý.

    Tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai

    Hiện trạng lũ trên sông Đồng Nai

    • Trạm Tà Lài ghi nhận mực nước 112,43m lúc 07h ngày 29/07/2026.
    • Mực nước đang lên và ở mức dưới BĐ2 0,07m.

    Cảnh báo trong 24 giờ tới

    Lũ trên sông Đồng Nai được dự báo xuống chậm và dao động ở trên mức BĐ1.

    Rủi ro và tác động cần lưu ý

    • Ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.
    • Sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.
    • Ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

    Khuyến cáo

    Người dân tại vùng trũng thấp ven sông cần lưu ý nguy cơ ngập lụt và sạt lở bờ sông, suối; chủ động bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

    Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

    Tin phát lúc 09h00 ngày 29/07/2026.

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      Nên biết
      Cảnh báo lũ sông Đồng Nai ngày 29/07/2026: Tà Lài dưới BĐ2 0,07m, lũ xuống chậm
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