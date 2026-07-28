Cảnh báo lũ sông Đồng Nai tại tỉnh Đồng Nai ngày 28/07/2026, rủi ro cấp 1 Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đạt 112,03m lúc 13h ngày 28/07/2026, trên báo động 1 0,03m; nguy cơ ngập và sạt lở cấp 1 tại Đồng Nai.

Lũ trên sông Đồng Nai tại tỉnh Đồng Nai được cảnh báo tiếp tục dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1 trong 24 giờ tới. Nguy cơ chính là ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Người dân tại khu vực ven sông và vùng trũng thấp cần lưu ý nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất.

Hiện trạng mực nước sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang ở mức báo động 1. Lúc 13h ngày 28/07/2026, mực nước tại trạm đạt 112,03m, trên báo động 1 0,03m.

Cảnh báo trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai được dự báo dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông .

. Cần đề phòng sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tác động và khuyến cáo

Lũ trên sông có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân tại vùng trũng thấp ven sông cần chủ động phòng tránh ngập lụt.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần lưu ý diễn biến mực nước.

Đề phòng nguy cơ sạt lở tại bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai.

Tin phát lúc 15h30 ngày 28/07/2026.