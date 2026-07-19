Cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ ngày 19/07/2026: Nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất Từ ngày 19-20/07/2026, các sông Bắc Bộ có thể xuất hiện lũ với biên độ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng vượt mức báo động 2, rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày 19/07 đến 20/07/2026, khu vực Bắc Bộ đối mặt với một đợt lũ mới trên các hệ thống sông. Các sông nhỏ có thể ghi nhận mực nước vượt mức báo động 2, đi kèm nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ

Hiện trạng mực nước trên các sông

Tính đến sáng ngày 19/07/2026, mực nước trên các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang có sự biến đổi chậm. Hiện tại, mực nước tại hầu hết các trạm vẫn đang duy trì ở mức dưới báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến lũ trong 24-48 giờ tới

Trong hai ngày 19/07 và 20/07, trên các dòng sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên dao động từ 2-4m. Diễn biến cụ thể như sau:

Các sông nhỏ: Đỉnh lũ có khả năng lên mức Báo động 1 đến Báo động 2 , một số sông có thể vượt mức BĐ2 .

Đỉnh lũ có khả năng lên mức , một số sông có thể vượt mức . Thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình: Mực nước dao động ở mức BĐ1.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Đợt lũ này mang theo nhiều nguy cơ về thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và các hoạt động kinh tế:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngập lụt: Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Hoạt động kinh tế - xã hội: Nước dâng cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực nhạy cảm cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các vùng trũng thấp hoặc nơi có địa hình dốc dễ sạt lở. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản ven sông cần có biện pháp gia cố, bảo vệ tài sản trước khi mực nước dâng cao.

Tin phát lúc 09h00 ngày 19/07/2026.