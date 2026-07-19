Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ ngày 19/07/2026: Đỉnh lũ có thể trên BĐ2 Dự báo từ ngày 19-20/07/2026, các sông Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ biên độ 2-4m. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng đô thị với rủi ro thiên tai Cấp 1.

Từ ngày 19/07/2026 đến ngày 20/07/2026, khu vực Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới trên các hệ thống sông. Đỉnh lũ tại các sông nhỏ có khả năng vượt mức báo động 2, gây rủi ro ngập lụt và sạt lở đất diện rộng.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Hiện trạng mực nước tại các trạm thủy văn

Tính đến chiều ngày 19/07/2026, mực nước trên các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng biến đổi chậm. Hiện tại, hầu hết các trạm thủy văn đều ghi nhận mực nước duy trì ở dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Theo dự báo khí tượng, từ ngày 19/07 đến 20/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên dao động từ 2-4m. Các khu vực trọng điểm cần lưu ý bao gồm:

Các sông nhỏ: Đỉnh lũ có khả năng đạt mức BĐ1-BĐ2 , thậm chí có sông vượt mức BĐ2 .

Đỉnh lũ có khả năng đạt mức , thậm chí có sông vượt mức . Các sông lớn: Thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức trên BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập úng diện rộng

Do tác động của mực nước dâng cao kết hợp với điều kiện địa hình, các địa phương cần chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai sau:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngập lụt: Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Khuyến cáo an toàn và tác động kinh tế - xã hội

Cơ quan chức năng xác định Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là Cấp 1. Người dân và các đơn vị vận tải cần đặc biệt lưu ý:

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông thủy và nuôi trồng thủy sản.

Đề phòng thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội tại khu vực ven sông.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 19/07/2026.