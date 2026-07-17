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    Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 17/07/2026 đến 20/07/2026

    Tuệ Nhân17/07/2026 09:19

    Từ ngày 17-20/07/2026, các sông Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt lũ với biên độ 2-4m. Đỉnh lũ trên sông Lô và hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên mức báo động 2.

    Từ ngày 17/07/2026 đến ngày 20/07/2026, trên hệ thống các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đáng chú ý, biên độ lũ lên trên các sông được dự báo dao động từ 2m đến 4m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.

    Bản đồ cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ ngày 17/07/2026
    Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ.

    Dự báo diễn biến và đỉnh lũ trên các sông

    Theo ghi nhận hiện trạng, mực nước trên các sông khu vực Bắc Bộ hiện đang có sự dao động nhưng vẫn duy trì ở mức dưới báo động (BĐ) 1. Tuy nhiên, diễn biến trong những ngày tới sẽ có thay đổi lớn. Cụ thể:

    • Đỉnh lũ: Dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Lô và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2.
    • Cảnh báo cực bộ: Một số khu vực có thể ghi nhận mực nước lũ vượt mức BĐ2.
    • Biên độ lũ: Mức nước lũ lên dự kiến đạt từ 2-4m tùy từng khu vực sông.

    Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị

    Bên cạnh mực nước sông dâng cao, đợt lũ này đi kèm với các rủi ro thiên tai nghiêm trọng tại nhiều địa hình khác nhau. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khu vực sau:

    • Vùng núi và trung du Bắc Bộ: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do tác động của mưa lũ.
    • Đồng bằng Bắc Bộ: Cảnh báo tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị lớn.

    Tác động và khuyến cáo an toàn

    Cơ quan chức năng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là Cấp 1. Tình trạng lũ dâng cao trên sông có thể gây ngập lụt diện rộng tại các bãi bồi, vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Khuyến cáo:

    • Các phương tiện giao thông đường thủy cần chủ động phương án trú tránh an toàn.
    • Người dân tại các khu vực nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần có biện pháp bảo vệ tài sản và hoa màu.
    • Đề phòng sạt lở đất bất ngờ tại các sườn dốc vùng núi.

    Bản tin được phát lúc 15h30 ngày 17/07/2026.

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      Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 17/07/2026 đến 20/07/2026
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