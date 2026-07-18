Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 18/07/2026 đến 20/07/2026 Từ ngày 18/07 đến 20/07/2026, các sông Bắc Bộ đối mặt đợt lũ với biên độ lên đến 4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt đô thị.

Từ ngày 18/07/2026 đến ngày 20/07/2026, khu vực Bắc Bộ đối mặt với một đợt lũ mới. Mực nước trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình được dự báo có thể lên mức báo động (BĐ) 2.

Bản tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ ngày 18/07/2026.

Hiện trạng mực nước trên các sông

Tính đến sáng ngày 18/07/2026, tình hình thủy văn tại khu vực Bắc Bộ ghi nhận những diễn biến cụ thể như sau:

Sông nhỏ phía Tây Bắc Bộ: Đang xuất hiện một đợt lũ với mực nước dao động ở mức BĐ1 - BĐ2 .

Đang xuất hiện một đợt lũ với mực nước dao động ở mức . Các sông chính: Mực nước có sự dao động nhưng hiện vẫn đang ở mức dưới BĐ1.

Dự báo diễn biến lũ từ ngày 18/07 đến 20/07/2026

Trong 48 giờ tới, các sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với các thông số đáng chú ý:

Biên độ lũ lên: Dao động từ 2m đến 4m .

Dao động từ . Đỉnh lũ: Trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, một số nơi có thể trên mức BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ rủi ro và tác động

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo về các loại hình thiên tai đi kèm do mưa lũ kéo dài:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ đặc biệt cao tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Nguy cơ đặc biệt cao tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngập lụt: Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Tác động dân sinh: Lũ trên sông gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 18/07/2026.