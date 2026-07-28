Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 28/07/2026 đến ngày 29/07/2026 Từ 28/07 đến 29/07/2026, các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m, đỉnh lũ sông nhỏ lên BĐ1-BĐ2, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở.

Từ ngày 28/07/2026 đến ngày 29/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ dự báo lên mức Báo động (BĐ) 1 đến BĐ2, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.

Cảnh báo đợt lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 28/07/2026 đến 29/07/2026.

Hiện trạng mực nước các sông

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm và duy trì ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo diễn biến đợt lũ và nguy cơ thiên tai

Dự báo từ hôm nay (28/07/2026) đến ngày 29/07/2026, mực nước các sông sẽ thay đổi với các đặc điểm chính như sau:

Biên độ lũ lên: Từ 2-4m trên các sông khu vực Bắc Bộ.

Từ trên các sông khu vực Bắc Bộ. Đỉnh lũ: Trên các sông nhỏ có khả năng lên mức từ BĐ1 đến BĐ2 .

Trên các sông nhỏ có khả năng lên mức từ . Nguy cơ thiên tai: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ trên các sông gây ngập lụt những vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo: Chính quyền và người dân tại vùng núi, trung du và vùng trũng ven sông cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và giao thông đường thủy.

Tin phát lúc 09h00' ngày 28/07/2026.