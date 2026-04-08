Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 04/08/2026 đến 07/08/2026 Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt lũ từ đêm 04/08 đến 07/08/2026 với biên độ 2-5m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt ven sông.

Từ đêm 04/08/2026 đến ngày 07/08/2026, các sông tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 - 5m. Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các vùng trũng thấp.

Hiện trạng mực nước trên các sông

Hiện nay, mực nước trên sông Thao (Lào Cai) và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) đang có sự dao động. Trong khi đó, mực nước các sông chính ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa biến đổi chậm và hiện ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Dự báo diễn biến lũ trong 24–72 giờ tới

Từ đêm 04/08/2026 đến ngày 07/08/2026, mực nước các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa diễn biến cụ thể như sau:

Biên độ lũ: Mực nước dâng lên từ 2 - 5m trên toàn bộ hệ thống sông trong khu vực.

Mực nước dâng lên từ trên toàn bộ hệ thống sông trong khu vực. Các sông nhỏ: Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo lên mức BĐ1 - BĐ2 , một số sông có khả năng vượt mức BĐ2.

Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo lên mức , một số sông có khả năng vượt mức BĐ2. Các sông lớn: Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Mã và sông Chu dự báo vượt mức BĐ1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và vùng trung du thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Nguy cơ rất cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và vùng trung du thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ngập lụt diện rộng: Cảnh báo ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông, các khu đô thị và vùng dân cư tập trung.

Cảnh báo ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông, các khu đô thị và vùng dân cư tập trung. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tình hình lũ trên các sông có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tiêu cực tới giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt đời sống của người dân.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sinh sống tại khu vực vùng núi, trung du cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán khi có dấu hiệu lũ quét hoặc sạt lở đất; tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi mực nước dâng cao.

Các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản và hộ dân vùng ven sông chủ động gia cố tài sản, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp trước nguy cơ ngập úng.

Thông tin dự báo được phát lúc 16h30 ngày 04/08/2026.