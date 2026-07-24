Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ từ ngày 24/07/2026 đến 25/07/2026: Đỉnh lũ có thể đạt mức BĐ2 Từ ngày 24/07/2026 đến 25/07/2026, các sông khu vực Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ với biên độ lên 2-5m, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Từ ngày 24/07/2026 đến ngày 25/07/2026, trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2–5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ và thượng lưu một số sông lớn có thể đạt mức Báo động 1 (BĐ1) đến Báo động 2 (BĐ2), có sông trên BĐ2.

Diễn biến và dự báo diễn biến lũ

Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ đang dao động và ở dưới mức BĐ1. Tuy nhiên, trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại các hệ thống sông sẽ có thay đổi nhanh chóng:

Thời gian xuất hiện: Từ ngày 24/07/2026 đến ngày 25/07/2026 .

Từ ngày đến ngày . Biên độ lũ lên: Dao động từ 2m đến 5m .

Dao động từ . Đỉnh lũ dự báo: Tại các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Đợt lũ này diễn ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, làm tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm kèm theo:

Lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du thuộc khu vực Bắc Bộ.

Nguy cơ rất cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du thuộc khu vực Bắc Bộ. Ngập lụt diện rộng: Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị tại Bắc Bộ.

Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị tại Bắc Bộ. Tác động kinh tế - xã hội: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân tại khu vực dự báo chịu ảnh hưởng cần thực hiện các biện pháp an toàn sau:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật diễn biến thời tiết và mực nước sông.

Chủ động sơ tán tài sản và di dời khỏi khu vực trũng thấp ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở đất cao.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết hoặc khu vực núi đá có dấu hiệu sạt lở.

Cẩn trọng trong các hoạt động giao thông đường thủy và chủ động các phương án bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, hoa màu.

Tin phát lúc 9h00 ngày 24/07/2026. Các thông tin chi tiết và diễn biến tiếp theo sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin sau.