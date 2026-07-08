Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Thao khu vực Lào Cai và Yên Bái ngày 07/08/2026 Mực nước sông Thao đang lên nhanh do thủy điện tăng xả lũ, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi từ đêm 07/08 đến ngày 08/08/2026.

Mực nước trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh do tác động từ việc nhà máy thủy điện gia tăng lưu lượng xả lũ. Cơ quan khí tượng thủy văn phát phát tín hiệu cảnh báo lũ nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp cùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi trong các ngày 07/08 và 08/08/2026.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG THAO

Diễn biến mực nước và xả lũ trong 24 giờ qua

Mực nước trên sông Thao tại khu vực Bắc Bộ ghi nhận xu hướng tăng nhanh trong chiều ngày 07/08/2026 với thông số cụ thể:

Trạm Yên Bái : Mực nước lúc 15h00 ngày 07/08/2026 đạt mức 29,12m , hiện dưới mức báo động (BĐ) 1 là 0,88m .

: Mực nước lúc đạt mức , hiện dưới mức báo động (BĐ) 1 là . Tác động xả lũ: Thủy điện Đồng Sung trên sông Ngòi Thia đã bắt đầu thực hiện tăng xả lũ từ 08h15 ngày 07/08/2026, khiến dòng chảy hạ lưu dâng cao.

Dự báo diễn biến lũ từ tối 07/08 đến 08/08/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại các hệ thống sông thuộc lưu vực tiếp tục dao động ở mức cao:

Tại trạm Yên Bái : Từ tối ngày 07/08 đến ngày 08/08/2026 , mực nước trên sông Thao tiếp tục lên và dao động ở mức trên BĐ1 .

: Từ tối ngày , mực nước trên sông Thao tiếp tục lên và dao động ở mức . Các sông nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai: Mực nước dao động trong khoảng từ BĐ1 đến BĐ2, một số sông có khả năng vượt trên mức BĐ2.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Cơ quan chức năng đưa ra các mức độ cảnh báo thiên tai cùng các rủi ro đi kèm:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ : Cấp 1 .

: . Các nguy cơ chính : Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, trung du; nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven lưu vực sông Thao.

: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, trung du; nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven lưu vực sông Thao. Tác động tới đời sống: Lũ trên sông có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực vùng trũng thấp ven sông, vùng núi có nguy cơ sạt lở cần chủ động phương án ứng phó, bảo vệ tài sản, theo dõi sát diễn biến mực nước và tuyệt đối không di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, ngầm tràn hoặc khu vực dòng chảy xiết.

Bản tin phát lúc 16h30 ngày 07/08/2026.