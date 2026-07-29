Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 29/07/2026: Mực nước trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1 Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang xuống chậm và dự báo dao động ở mức báo động 1 trong 24 giờ tới, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp.

Lũ trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang có xu hướng xuống chậm sau khi đạt đỉnh gần mức báo động 2. Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài dự báo tiếp tục giảm nhẹ và dao động xung quanh mức báo động 1, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai đối với các khu vực trũng thấp ven sông.

Diễn biến lũ trên sông Đồng Nai tại tỉnh Đồng Nai đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao.

Hiện trạng mực nước lũ trên sông Đồng Nai

Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã lên mức xấp xỉ báo động (BĐ) 2 và hiện đang trong tiến trình xuống chậm. Cụ thể:

Vào lúc 13h00 ngày 29/07/2026 , mực nước đo được tại trạm Tà Lài là 112,30 m .

, mực nước đo được tại trạm Tà Lài là . Mực nước hiện tại đang dưới ngưỡng BĐ2 là 0,20 m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, diễn biến thủy văn trên sông Đồng Nai được dự báo như sau:

Lũ trên sông tiếp tục xu thế xuống chậm.

Mực nước tại trạm Tà Lài dao động ở mức BĐ1.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Dù mực nước lũ đang giảm chậm, các địa phương thuộc lưu vực sông Đồng Nai cần chú ý các rủi ro có thể xảy ra:

Nguy cơ ngập lụt: Tình trạng ngập úng dễ xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tình trạng ngập úng dễ xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sạt lở đất: Cảnh báo rủi ro sạt lở bờ sông, suối.

Cảnh báo rủi ro sạt lở bờ sông, suối. Tác động đời sống: Lũ trên sông có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Lũ trên sông có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sống tại khu vực ven sông Đồng Nai cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động di dời tài sản tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và hạn chế lưu thông qua các khu vực sông suối có nguy cơ sạt lở bờ sông.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 29/07/2026.