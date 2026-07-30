Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 30/07/2026: Mực nước tại Tà Lài vượt mức BĐ1 Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lúc 13h ngày 30/07/2026 đạt 112,13m, vượt BĐ1. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở ven sông trong 24h tới.

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã vượt mức báo động 1 (BĐ1) vào chiều ngày 30/07/2026. Trong 24 giờ tới, các vùng trũng thấp ven sông cùng khu vực bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai đối mặt với nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm.

Thời điểm ghi nhận: Lúc 13h ngày 30/07/2026.

Lúc 13h ngày 30/07/2026. Mực nước thực đo: Đạt 112,13m tại trạm Tà Lài.

Đạt tại trạm Tà Lài. Mức vượt báo động: Cao hơn báo động 1 (BĐ1) là 0,13m.

Dự báo và cảnh báo nguy cơ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo tiếp tục dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ thiên tai: Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, bờ suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, bờ suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động:

Giao thông đường thủy.

Nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.

Khuyến cáo: Người dân sinh sống tại vùng trũng thấp ven sông, suối cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, chủ động các phương án bảo vệ tài sản, hoa màu và giữ an toàn khi di chuyển qua các tuyến đường thủy.

Bản tin phát lúc: 15h30 ngày 30/07/2026.