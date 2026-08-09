Cảnh báo mưa dông cục bộ, lốc, sét khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 09/08/2026 Chiều tối và đêm 09/08/2026, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều tối và đêm 09/08/2026, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 70mm. Thiên tai đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Bản đồ cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Trong ngày 09/08/2026, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 07h đến 15h ngày 09/08/2026 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Đại Lào - Bảo Lộc (Lâm Đồng): 37.2mm

37.2mm Thạnh Thắng (Cần Thơ): 39.4mm

Dự báo diễn biến mưa lớn chiều tối và đêm 09/08/2026

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông diễn biến cụ thể như sau:

Thời gian trọng điểm: Chiều tối và đêm 09/08/2026.

Chiều tối và đêm 09/08/2026. Lượng mưa phổ biến: Từ 10–30mm .

Từ . Cảnh báo cường độ lớn: Cục bộ có nơi mưa to vượt ngưỡng 70mm.

Tác động thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Mưa lớn cục bộ và thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn các rủi ro sau:

Gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối.

Hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên các sườn dốc.

trên các sườn dốc. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần chủ động các biện pháp chằng chống nhà cửa, đề phòng cây xanh gãy đổ và hạn chế di chuyển qua các vùng trũng thấp hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi xảy ra mưa dông lớn.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 09/08/2026. Tin phát tiếp theo lúc: 21h00 ngày 09/08/2026.