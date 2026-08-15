Cảnh báo mưa dông mưa lớn cục bộ kèm lốc sét ở Bắc Bộ Trung Bộ và Nam Bộ ngày 15/08/2026 Ngày và đêm 15/08/2026, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to trên 80mm nguy cơ lũ quét sạt lở.

Ngày và đêm 15/08/2026, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có điểm mưa to với lượng mưa vượt 80mm, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Bản tin cảnh báo diễn biến mưa dông và mưa lớn cục bộ trên toàn quốc.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (15/08/2026), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 14/08 đến 03h00 ngày 15/08/2026 ở một số nơi đạt mức cao:

Lao Bảo (Quảng Trị): 44.4mm

44.4mm Đoàn Kết (Lâm Đồng): 41.8mm

41.8mm Hồ Khe Hao (Hà Tĩnh): 39.2mm

39.2mm Mơ Ray (Quảng Ngãi): 35.4mm

35.4mm Thạnh Đông (An Giang): 32.8mm

Dự báo mưa lớn ngày và đêm 15/08/2026

Các khu vực trên cả nước được cảnh báo tiếp tục có mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ trong thời gian tới:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 80mm .

Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ có nơi mưa vượt 80mm.

Cảnh báo thiên tai và tác động môi trường

Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, người dân cần đề phòng các nguy cơ sau:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra trên các sông, suối nhỏ và vùng sườn dốc.

Nguy cơ cao xảy ra trên các sông, suối nhỏ và vùng sườn dốc. Ngập úng: Dễ xuất hiện tại các vùng trũng, thấp do lượng mưa tích tụ nhanh.

Khuyến cáo an toàn

Người dân khu vực ảnh hưởng nên hạn chế di chuyển qua khu vực suối khe nhỏ, ngầm tràn hoặc khu vực đồi núi nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn. Thông tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật trực tuyến tại các địa chỉ chính thức của Cục Khí tượng Thủy văn.

Bản tin phát lúc 03h30 ngày 15/08/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 09h00 ngày 15/08/2026.