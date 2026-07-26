Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá tại Tây Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ ngày 26/07/2026 Ngày 26/07/2026, Tây Bắc, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa lớn cục bộ trên 100mm về chiều tối, cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Ngày 26/07/2026, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, đi kèm rủi ro cao về lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập úng đô thị và sạt lở đất.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (26/07/2026), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/07 đến 20h ngày 26/07 có nơi trên 60mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa tiêu biểu như:

Trạm Ma Quai (Lai Châu): 91.5mm

91.5mm Trạm Nam Ban (Lâm Đồng): 67.2mm

67.2mm Trạm Tri Tôn (An Giang): 94.6mm

Dự báo diễn biến mưa trong 24 đến 48 giờ tới

Thời tiết tại các khu vực dự báo có diễn biến mưa dông tập trung vào khung giờ chiều và đêm:

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP. Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ , cục bộ có nơi mưa to trên (mưa tập trung chính vào chiều và đêm). Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1 .

. Tác động tiềm ẩn: Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm dông lốc. Cần chú ý quan sát khi di chuyển qua các đoạn đường dốc, ngầm tràn, khe suối nhỏ và chủ động các biện pháp phòng chống ngập úng tại khu đô thị.

Tin phát lúc: 03h30 ngày 26/07/2026.

Tin tiếp theo dự kiến phát lúc: 09h00 ngày 26/07/2026.