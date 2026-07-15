Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét tại Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 15/07/2026 Vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên đón mưa lớn cục bộ trên 80mm trong đêm 15/07/2026, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và dông sét mạnh tại nhiều địa phương.

Đêm 15/07/2026, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận diễn biến mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có nguy cơ cao xảy ra trong thời điểm này.

Bản đồ dự báo khu vực có nguy cơ xảy ra mưa dông và mưa lớn cục bộ.

Diễn biến lượng mưa trong 24 giờ qua

Từ 19 giờ ngày 14/07 đến 08 giờ ngày 15/07/2026, phía Bắc khu vực cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa rất to, tiêu biểu tại các trạm đo sau:

Mô Rai (Quảng Ngãi): 87.0mm

87.0mm Thủy điện Ia Grai 3 (Gia Lai): 73.6mm

73.6mm Linh Huỳnh (An Giang): 70.4mm

Dự báo chi tiết mưa lớn trong ngày và đêm 15/07/2026

Cơ quan khí tượng đưa ra các mốc thời gian và lượng mưa dự báo cụ thể cho từng khu vực trọng điểm như sau:

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thời gian ảnh hưởng: Đêm 15/07/2026.

Đêm 15/07/2026. Lượng mưa phổ biến: Từ 15–30mm.

Từ 15–30mm. Cảnh báo cục bộ: Có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Thời gian ảnh hưởng: Chiều và đêm 15/07/2026.

Chiều và đêm 15/07/2026. Lượng mưa phổ biến: Từ 10–30mm.

Từ 10–30mm. Cảnh báo cục bộ: Có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động tiềm ẩn

Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng giao thông.

Mưa lớn cục bộ tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng các nguy cơ:

Lũ quét: Xảy ra trên các sông, suối nhỏ tại vùng núi.

Xảy ra trên các sông, suối nhỏ tại vùng núi. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn dốc và khu vực có địa chất yếu.

Nguy cơ cao tại các sườn dốc và khu vực có địa chất yếu. Ngập úng: Đề phòng tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 15/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 15h30 cùng ngày.