Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ ngày 10/07/2026 Ngày 10/07/2026, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng lốc sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi.

Ngày 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục đón đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm. Đáng chú ý, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa cục bộ vượt ngưỡng 100mm, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất.

Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra mưa dông và mưa lớn cục bộ trên cả nước.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Từ đêm qua đến sáng sớm ngày 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Theo số liệu quan trắc, lượng mưa tính từ 19h00 ngày 09/07 đến 03h00 ngày 10/07 đã có nơi đạt trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/07/2026

Cơ quan khí tượng cảnh báo hình thái thời tiết nguy hiểm diễn ra tại nhiều vùng trên cả nước, cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm . Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-25mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Mưa lớn cục bộ với cường độ mạnh có thể gây ra các tác động tiêu cực đến đời sống và hạ tầng:

Nguy cơ địa chất: Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi.

Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi. Ngập úng: Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các khu đô thị.

Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các khu đô thị. Thiệt hại hạ tầng: Lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1. Người dân có thể theo dõi cảnh báo dông sét và nguy cơ lũ quét theo thời gian thực tại các hệ thống giám sát khí tượng thủy văn quốc gia.

Bản tin phát lúc: 03h30 ngày 10/07/2026. Tin tiếp theo dự kiến phát lúc: 09h00 ngày 10/07/2026.