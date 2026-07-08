Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ngày 07/08/2026 Ngày 07/08/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to trên 60-80mm kèm nguy cơ lũ quét.

Ngày 07/08/2026, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60–80mm. Mưa dông xuất hiện tập trung trong ngày và chiều tối, đi kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng nay (07/08/2026), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 06/08 đến 08h ngày 07/08/2026 có nơi ghi nhận trên 90mm tại các trạm:

Hồng Thu (Lai Châu) : 126.8mm

: 126.8mm Tà Si Láng (Lào Cai) : 126.4mm

: 126.4mm Phú Vinh (Phú Thọ) : 90.2mm

: 90.2mm Tam Chung (Thanh Hóa): 98.6mm

Dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ tới

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị : Ngày 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 80mm . Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần.

: Ngày 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối ngày 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong mưa dông cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro đi kèm:

Mưa dông kèm cực đoan : Nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

: Nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở : Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Ngập úng: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng, thấp.

Khuyến cáo hành động an toàn

Theo dõi chặt chẽ cảnh báo dông sét và sạt lở đất thời gian thực để chủ động phòng tránh.

Người dân sinh sống tại khu vực đồi núi, ven sông suối cần chú ý các dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất để kịp thời di dời đến nơi an toàn.

Tránh di chuyển qua ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời gian diễn ra mưa lớn.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 07/08/2026. Bản tin tiếp theo được cập nhật vào lúc 15h30 ngày 07/08/2026.