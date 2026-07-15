Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 15/07/2026 và 16/07/2026 Từ đêm 15/07 đến ngày 16/07/2026, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to trên 100mm; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng lốc, sét và ngập úng cục bộ do mưa lớn.

Trong ngày hôm nay (15/07/2026), khu vực Nam Bộ ghi nhận tình trạng mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông và mưa to cục bộ. Các cơ quan khí tượng cảnh báo diễn biến mưa lớn sẽ tiếp tục mở rộng ra khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên trong 24 giờ tới.

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại nhiều khu vực trên cả nước.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Tính từ 07h đến 15h ngày 15/07/2026, lượng mưa đo được tại một số trạm khu vực phía Nam đã vượt ngưỡng 40mm. Cụ thể:

Đầm Rơi, Cà Mau: 69.6mm.

69.6mm. Phường 8, Cà Mau: 56.0mm.

56.0mm. Dĩ An 1, TP.HCM: 49.2mm.

Dự báo chi tiết đêm 15/07 và ngày 16/07/2026

Thời tiết tại các khu vực trọng điểm được dự báo có diễn biến phức tạp với lượng mưa phổ biến như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Quảng Ninh

Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh: Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15–30mm , cục bộ có nơi trên 70mm .

Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ , cục bộ có nơi trên . Lai Châu, Điện Biên, Bắc Sơn La: Mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm, sáng sớm và chiều tối.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Chiều tối và đêm 15/07: Có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt ngưỡng 80mm/3h. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Các hiện tượng nguy hiểm đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối và hư hại hạ tầng giao thông.

Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

trên các sông, suối nhỏ và trên sườn dốc. Đề phòng tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 15/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 21h00 ngày 15/07/2026.