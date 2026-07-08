Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ ngày 08/07/2026 Ngày và đêm 08/07/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa to trên 100mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa trên 70mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trong ngày và đêm 08/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện trạng mưa lớn trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (08/07/2026), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tỉnh Quảng Ninh và Cao nguyên Trung Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 07/07 đến 03 giờ ngày 08/07 có nơi trên 40mm, tiêu biểu tại các trạm:

Nậm Hàng (Tỉnh Lai Châu): 116,6mm

116,6mm Quảng Tân (Tỉnh Quảng Ninh): 225,6mm

225,6mm Khao Mang (Tỉnh Lào Cai): 76,8mm

76,8mm Quảng Tân (Tỉnh Lâm Đồng): 46,8mm

Bản đồ cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa dông và mưa lớn cục bộ trong ngày 08/07/2026.

Dự báo diễn biến mưa dông trong 24 giờ tới

Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày và đêm 08/07/2026 như sau:

Khu vực Bắc Bộ

Lượng mưa: Phổ biến từ 10–30mm .

Phổ biến từ . Mưa cục bộ: Có nơi mưa to trên 100mm .

Có nơi mưa to trên . Thời gian: Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Lượng mưa: Phổ biến từ 10–30mm .

Phổ biến từ . Mưa cục bộ: Có nơi mưa to trên 70mm .

Có nơi mưa to trên . Thời gian: Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Mưa dông kèm theo các hiện tượng cực đoan có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có khả năng gây ra các hậu quả nghiêm trọng:

Lũ quét: Nguy cơ cao xảy ra trên các sông, suối nhỏ.

Nguy cơ cao xảy ra trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất: Cảnh báo tại các khu vực sườn dốc, vùng núi.

Cảnh báo tại các khu vực sườn dốc, vùng núi. Ngập úng: Xuất hiện tại các vùng trũng, thấp và các khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực vùng núi cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn. Các hộ gia đình cần kiểm tra mái nhà, hệ thống thoát nước để chủ động ứng phó với tình trạng ngập úng cục bộ.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 09h00 ngày 08/07/2026.