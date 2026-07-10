Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 10/07/2026: Đề phòng lũ quét, sạt lở Ngày và đêm 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to trong ngày 10/07/2026.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Từ 19h ngày 09/07 đến 08h ngày 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 100mm như:

Hua Trai (Sơn La) : 212.6mm

: 212.6mm Điềm Mặc 1 (Thái Nguyên) : 134.4mm

: 134.4mm Tà Tổng 1 (Lai Châu): 129.8mm

Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày và đêm 10/07/2026

Cơ quan khí tượng đưa ra các ngưỡng cảnh báo cụ thể cho từng khu vực như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Lượng mưa : Phổ biến 20-40mm , cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm .

: Phổ biến , cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên . Thời gian: Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Lượng mưa : Phổ biến 10-25mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm .

: Phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Thời gian: Mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong mưa dông, các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Sản xuất và hạ tầng : Nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

: Nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Địa hình dốc : Cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

: Cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đô thị và vùng thấp: Đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại khu vực miền núi cần quan sát các dấu hiệu sạt lở, không đi qua các suối khe khi có mưa lớn.

Trong lúc xảy ra dông sét, tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây to hoặc gần các cột điện, công trình đang thi công.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 15h30 ngày 10/07/2026.