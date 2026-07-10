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    Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 10/07/2026: Đề phòng lũ quét, sạt lở

    Tuệ Nhân10/07/2026 09:21

    Ngày và đêm 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Trong ngày và đêm 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

    Bản đồ dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Tây Nguyên, Nam Bộ ngày 10/07/2026
    Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to trong ngày 10/07/2026.

    Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

    Từ 19h ngày 09/07 đến 08h ngày 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 100mm như:

    • Hua Trai (Sơn La): 212.6mm
    • Điềm Mặc 1 (Thái Nguyên): 134.4mm
    • Tà Tổng 1 (Lai Châu): 129.8mm

    Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày và đêm 10/07/2026

    Cơ quan khí tượng đưa ra các ngưỡng cảnh báo cụ thể cho từng khu vực như sau:

    Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

    • Lượng mưa: Phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
    • Thời gian: Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

    Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

    • Lượng mưa: Phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
    • Thời gian: Mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

    Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

    Trong mưa dông, các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

    • Sản xuất và hạ tầng: Nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
    • Địa hình dốc: Cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
    • Đô thị và vùng thấp: Đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.

    Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

    Khuyến cáo an toàn

    • Người dân tại khu vực miền núi cần quan sát các dấu hiệu sạt lở, không đi qua các suối khe khi có mưa lớn.
    • Trong lúc xảy ra dông sét, tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây to hoặc gần các cột điện, công trình đang thi công.

    Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 15h30 ngày 10/07/2026.

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      Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 10/07/2026: Đề phòng lũ quét, sạt lở
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