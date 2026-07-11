Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 12/07/2026 Từ tối 11/07 đến 12/07/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to trên 100mm. Bắc Bộ và miền Nam đề phòng dông lốc, sét, gió giật mạnh và sạt lở đất.

Theo bản tin từ cơ quan khí tượng, từ tối 11/07 đến hết ngày 12/07/2026, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ xảy ra mưa rất to với lượng phổ biến trên 100mm, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Trong chiều và tối ngày 11/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 11/07 có nơi vượt ngưỡng 50mm.

Pa Thắng (Lai Châu): 79,2mm

79,2mm Yên Trị (Phú Thọ): 71,8mm

71,8mm Si Pa Phìn (Điện Biên): 67,6mm

67,6mm Thủy điện Ia Grai 1 (Gia Lai): 51,8mm

Bản đồ cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ trên phạm vi cả nước ngày 11/07/2026.

Dự báo chi tiết các khu vực từ tối 11/07 đến ngày 12/07/2026

Cơ quan khí tượng đưa ra các ngưỡng dự báo cụ thể cho từng khu vực như sau:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20–50mm . Một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to trên 100mm .

Mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến . Một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to trên . Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 70mm . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông với lượng 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa thường xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông.

Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có khả năng gây ra các hệ lụy sau:

Lũ quét: Nguy cơ cao tại các sông, suối nhỏ.

Nguy cơ cao tại các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất: Dễ xảy ra trên các sườn dốc, khu vực đồi núi.

Dễ xảy ra trên các sườn dốc, khu vực đồi núi. Ngập úng: Tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết. Khi xảy ra dông sét, cần hạn chế di chuyển ngoài trời, tránh xa các vật dụng bằng kim loại và không trú ẩn dưới gốc cây to. Tại vùng núi, cần chủ động phương án di dời nếu có dấu hiệu sạt lở hoặc nước lũ dâng nhanh.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 03h30 ngày 12/07/2026.