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    Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 14/07/2026: Đề phòng lũ quét

    Tuệ Nhân14/07/2026 04:53

    Dự báo ngày và đêm 14/07/2026, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ mưa rất to trên 100mm kèm nguy cơ lốc sét, sạt lở đất và ngập úng.

    Ngày và đêm 14/07/2026, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa dông diện rộng. Cục bộ có những điểm mưa rất to với lượng trên 100mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

    Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

    Từ đêm 13/07 đến sáng sớm ngày 14/07/2026, khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

    Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 13/07 đến 03 giờ ngày 14/07/2026 tại một số trạm tiêu biểu như sau:

    • Hòa Bình (Quảng Ngãi): 79.2mm
    • Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai): 68.6mm
    • Linh Huỳnh (An Giang): 51.4mm
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    Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra mưa dông và mưa lớn cục bộ.

    Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ tới

    Trong ngày và đêm 14/07/2026, hình thái thời tiết mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo cụ thể:

    • Lượng mưa phổ biến: Từ 15-30mm.
    • Mưa cục bộ: Có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
    • Thời điểm tập trung: Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối.

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

    Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông.

    Đặc biệt, mưa lớn cục bộ cường suất cao có khả năng gây ra các hậu quả sau:

    • Lũ quét: Trên các sông, suối nhỏ.
    • Sạt lở đất: Trên các sườn dốc, vùng đồi núi.
    • Ngập úng: Tại các vùng trũng, thấp và khu vực đô thị.

    Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

    Khuyến cáo an toàn

    Người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo dông sét và nguy cơ lũ quét theo thời gian thực trên các trang thông tin điện tử của cơ quan khí tượng thủy văn. Cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua các khu vực có địa hình dốc hoặc vùng trũng thấp trong khung giờ cao điểm mưa chiều tối.

    Tin phát lúc: 03h30 ngày 14/07/2026.

    Dự báo bản tin tiếp theo được phát lúc: 09h00 ngày 14/07/2026.

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      Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 14/07/2026: Đề phòng lũ quét
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