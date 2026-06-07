Cảnh báo mưa lớn cục bộ và dông lốc tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày 06/07/2026 Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa trên 100mm trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp ngày 06/07/2026.

Trong ngày 06/07/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm. Đặc biệt, các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, dẫn đến nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Bản đồ cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực ảnh hưởng.

Diễn biến lượng mưa trong 24 giờ qua

Tính từ 07h đến 20h ngày 05/07/2026, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác. Tại vùng núi Bắc Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa lớn vượt ngưỡng 100mm như:

Trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn): 127.4mm

127.4mm Trạm Hạ Lang (Cao Bằng): 122.2mm

122.2mm Trạm Mường Tùng (Điện Biên): 119.4mm

Dự báo chi tiết khu vực ảnh hưởng ngày 06/07/2026

Hệ thống khí tượng cảnh báo diễn biến mưa lớn tập trung vào các khung giờ và khu vực trọng điểm sau:

1. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

Từ tối 05/07 đến sáng ngày 06/07/2026:

Địa bàn trọng tâm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh. Lượng mưa: Phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo đặc biệt: Nguy cơ mưa cường suất lớn >100mm/3h.

2. Các khu vực khác tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Từ tối 05/07 đến hết ngày 06/07/2026:

Bắc Bộ (các nơi còn lại): Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–35mm, cục bộ trên 70mm.

Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–35mm, cục bộ trên 70mm. Thanh Hóa đến Nghệ An: Mưa rào và dông tập trung vào chiều và tối, lượng mưa 10–30mm, cục bộ trên 70mm.

Mưa rào và dông tập trung vào chiều và tối, lượng mưa 10–30mm, cục bộ trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo Rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá. Người dân cần lưu ý các tác động tiềm ẩn sau:

Thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngập úng: Nguy cơ ngập tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Nguy cơ ngập tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Địa hình dốc: Cảnh giác cao độ với lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Xu hướng: Từ trưa và chiều ngày 06/07/2026, mưa lớn diện rộng tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có dấu hiệu giảm dần.

Khuyến cáo an toàn

Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực cảnh báo cần:

Hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, suối khe khi có mưa lớn.

Gia cố nhà cửa, đề phòng gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông.

Theo dõi sát các bản tin cập nhật về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tin phát lúc: 21h00 ngày 05/07/2026.

Tin tiếp theo dự kiến phát lúc: 03h30 ngày 06/07/2026.