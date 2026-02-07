Cảnh báo mưa lớn cục bộ và dông lốc tại Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ ngày 02/07/2026 Dự báo từ ngày 02/07/2026, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to trên 90mm kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Trong ngày hôm nay, 02/07/2026, diễn biến thời tiết trên phạm vi cả nước có những chuyển biến phức tạp với mưa dông xuất hiện tại nhiều vùng trọng điểm. Cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng nay (02/07/2026), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 01/07 đến 08 giờ ngày 02/07 có những điểm vượt ngưỡng 70mm.

Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa lớn tiêu biểu bao gồm:

Suối Hai (Hà Nội): 103.2mm

103.2mm Yên Lập (Phú Thọ): 85.6mm

85.6mm An Lạc (Lào Cai): 74.2mm

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH Ở KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Tình trạng mưa dông và mưa lớn cục bộ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng trong hai ngày tới với các mốc thời gian và lưu lượng cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Phạm vi ảnh hưởng: Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Thời gian: Ngày và đêm 02/07/2026 (Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Ngày và đêm 02/07/2026 (Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Lượng mưa: Phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Thời gian: Chiều và đêm 02/07/2026.

Chiều và đêm 02/07/2026. Lượng mưa: Phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Mưa lớn cục bộ kết hợp với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho đời sống và sản xuất:

Sản xuất và hạ tầng: Lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Địa hình đồi núi: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đô thị và vùng thấp: Khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng xác định Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thường xuyên theo dõi thông tin radar và cảnh báo lũ quét thời gian thực. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các đoạn đường ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong thời điểm xảy ra mưa lớn.

Tin phát lúc: 09h00 ngày 02/07/2026.

Tin tiếp theo dự kiến phát lúc: 15h30 ngày 02/07/2026.