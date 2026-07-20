Cảnh báo mưa lớn cục bộ và dông lốc tại vùng núi Bắc Bộ, Quảng Ninh ngày 20/07/2026 Dự báo ngày và đêm 20/07/2026, vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào rải rác, cục bộ trên 70mm, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lốc sét nguy hiểm.

Trong ngày và đêm 20/07/2026, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục đối mặt với đợt mưa dông diện rộng. Theo ghi nhận, nhiều nơi đã xuất hiện mưa to cục bộ, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Từ đêm 19/07 đến sáng sớm ngày 20/07/2026, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/07 đến 08h ngày 20/07 ghi nhận một số trạm có lượng mưa lớn trên 50mm như:

Chế Tạo 1 (Lào Cai): 59.6mm

59.6mm Nậm Hàng 2 (Lai Châu): 52.6mm

52.6mm Ngọc Chiến (Sơn La): 51.8mm

Dự báo diễn biến mưa dông trong 24 giờ tới

Dự báo trong ngày và đêm 20/07/2026, các hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục duy trì tại khu vực phía Bắc:

Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh. Lượng mưa phổ biến: Từ 10-30mm .

Từ . Mưa lớn cục bộ: Có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Cơ quan khí tượng đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do lốc, sét và mưa đá. Người dân cần đặc biệt lưu ý các tác động sau:

Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng. Nguy cơ địa chất: Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có thể gây ra trên các sông, suối nhỏ và trên sườn dốc. Ngập úng: Đề phòng tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khuyến cáo: Người dân tại khu vực vùng núi cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên các trang thông tin điện tử chuyên ngành để chủ động phương án ứng phó.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 15h30 ngày 20/07/2026.