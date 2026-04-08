Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 04/08/2026 đến 06/08/2026 Từ chiều 04/08 đến đêm 06/08/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn 100-200mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ chiều 04/08/2026 đến đêm 06/08/2026, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi vượt 300mm. Đợt mưa này đi kèm nguy cơ cao về lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (04/08/2026), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 03/08 đến 03h ngày 04/08/2026 ở một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Xuân Giang 1 (Tuyên Quang): 161.8mm

161.8mm Lũng Hà (Lào Cai): 144.8mm

144.8mm Bắc Phong (Sơn La): 111.6mm

111.6mm Nà Tấu 3 (Điện Biên): 83.0mm

Dự báo diễn biến mưa lớn 24 đến 48 giờ tới

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn biến mưa lớn theo các khung thời gian cụ thể sau:

Sáng 04/08/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều 04/08 đến đêm 05/08/2026: Có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày và đêm 06/08/2026: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo cường độ mưa lớn: Đợt mưa có khả năng xuất hiện các trận mưa cường độ lớn >100mm/3h.

Thiên tai đi kèm và rủi ro tác động

Đợt mưa lớn kéo dài có thể gây ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm trên địa bàn:

Thời tiết cực đoan: Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất: Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Ngập úng: Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực vùng núi cần theo dõi sát các dấu hiệu sạt lở đất, không di chuyển qua khu vực khe suối khi có mưa lớn. Các vùng trũng thấp và đô thị cần chủ động các phương án thoát nước đề phòng ngập úng cục bộ.

Tin phát lúc: 03h30 ngày 04/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc: 09h00 ngày 04/08/2026.