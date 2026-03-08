Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 03/08/2026 đến 06/08/2026 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo có mưa lớn kéo dài từ chiều 04/08 đến đêm 06/08/2026, lượng mưa phổ biến 100–200mm, nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét.

Từ chiều 04/08/2026 đến đêm 06/08/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Rủi ro thiên tai được cảnh báo ở Cấp 1.

Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm 02/08 và ngày 03/08/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 02/08 đến 08h ngày 03/08/2026 một số nơi vượt 100mm như:

Xuân Giang (Tuyên Quang): 154,2mm

154,2mm Cốc Mỳ 2 (Lào Cai): 150,6mm

150,6mm Háng Lìa 1 (Điện Biên): 90,4mm

Dự báo chi tiết diễn biến mưa 24–48 giờ tới

Chiều tối và đêm 03/08/2026: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10–35mm , cục bộ có nơi mưa to trên 100mm .

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Từ chiều 04/08 đến ngày 05/08/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn >100mm/3h.

Cảnh báo xu thế đợt mưa lớn

Từ đêm 05/08 đến đêm 06/08/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ghi nhận mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 04/08 đến đêm 06/08/2026 dự báo đạt từ 100–200mm, cục bộ có nơi vượt 300mm.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được ấn định ở Cấp 1.

Tác động tiềm ẩn:

Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét nguy hiểm xuất hiện trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất xảy ra tại vùng núi, sườn dốc.

Khuyến cáo: Người dân trong khu vực ảnh hưởng cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, tránh xa suối khe nhỏ khi mưa lớn, hạn chế đi qua các đoạn đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở cao.

Bản tin phát lúc: 15h30 ngày 03/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 21h00 ngày 03/08/2026.