Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế từ ngày 19/08/2026 đến 20/08/2026 Từ ngày 19/08 đến 20/08/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Khu vực Bắc Bộ và vùng từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục ghi nhận đợt mưa lớn diện rộng diễn ra từ sáng sớm ngày 19/08 đến đêm 20/08/2026. Lượng mưa phổ biến dao động từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, kèm theo rủi ro cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Bản đồ cảnh báo mưa lớn diện rộng tại các khu vực trên cả nước.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 18/8 đến 03 giờ ngày 19/08/2026), ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông.

Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa lớn tiêu biểu như:

Hoàng Mai (Nghệ An): 213.2mm

213.2mm Xuân Bình (Thanh Hóa): 83.2mm

83.2mm Cống Lân (Hưng Yên): 79.0mm

79.0mm Mường Pồn 1 (Điện Biên): 72.0mm

72.0mm Nậm Mả (Lào Cai): 69.4mm

Dự báo chi tiết lượng mưa tại các khu vực

Các khu vực trên cả nước được dự báo diễn biến mưa lớn chi tiết từ ngày 19/08 đến ngày 20/08/2026 như sau:

Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm .

Từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Trung du Bắc Bộ: Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm .

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế: Ngày và đêm 19/8, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm , cục bộ có nơi mưa to trên 100mm .

Ngày và đêm 19/8, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Vùng núi Bắc Bộ: Ngày và đêm 19/8, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm , cục bộ có nơi mưa to trên 80mm .

Ngày và đêm 19/8, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa , cục bộ có nơi mưa to trên . Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày và đêm 19/8, có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo cường độ mưa lớn và xu thế

Cơ quan dự báo đưa ra cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >100mm/3h. Từ ngày 21/08/2026, đợt mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm dần.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân vùng núi và ven sông suối cần chủ động quan sát dấu hiệu bất thường để di dời an toàn.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân vùng núi và ven sông suối cần chủ động quan sát dấu hiệu bất thường để di dời an toàn. Ngập úng: Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Tin phát lúc: 03h30 ngày 19/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 09h00 ngày 19/08/2026.