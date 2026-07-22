Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ từ đêm 23/07/2026: Cục bộ mưa rất to trên 250mm Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn từ đêm 23/07 đến 25/07/2026 với lượng mưa đến 150mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Từ khoảng đêm 23/07 đến ngày 25/07/2026, khu vực Bắc Bộ dự báo đón đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Trước đó, trong chiều tối và đêm 22/07, vùng núi và trung du cũng ghi nhận mưa dông cục bộ kèm rủi ro thiên tai cấp 1.

Bản đồ cảnh báo mưa lớn, mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại khu vực Bắc Bộ.

Dự báo diễn biến mưa lớn tại Bắc Bộ từ 23/07 - 25/07

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ khoảng đêm 23/07 và kéo dài đến hết ngày 25/07/2026. Diễn biến cụ thể như sau:

Lượng mưa phổ biến: Từ 70mm đến 150mm cho cả đợt.

Từ 70mm đến 150mm cho cả đợt. Khu vực trọng điểm: Cục bộ có những điểm mưa rất to vượt ngưỡng 250mm .

Cục bộ có những điểm mưa rất to vượt ngưỡng . Cường độ mưa: Cảnh báo đặc biệt nguy cơ mưa cường độ lớn, đạt trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Diễn biến tại vùng núi và trung du Bắc Bộ trong 24 giờ tới

Trong chiều tối và đêm nay (22/07/2026), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với các thông số đáng chú ý:

Lượng mưa: Thường dao động từ 10-30mm.

Thường dao động từ 10-30mm. Cảnh báo cục bộ: Có nơi mưa to trên 80mm .

Có nơi mưa to trên . Hiện tượng đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Mưa lớn diện rộng và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho khu vực dân cư và hạ tầng cơ sở:

Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Ngập úng: Các vùng trũng, thấp đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ diện rộng.

Các vùng trũng, thấp đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ diện rộng. Hạ tầng và sản xuất: Hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Người dân sinh sống tại các khu vực vùng núi cần đặc biệt chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, nhất là tại các sườn dốc sau đợt mưa kéo dài. Tuyệt đối không băng qua suối, khe nhỏ khi đang có mưa lớn hoặc nước dâng cao. Cần chủ động các phương án bảo vệ hoa màu và tài sản trước nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng.

Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 15h30 ngày 22/07/2026.

Tin phát lúc: 09h15 ngày 22/07/2026.