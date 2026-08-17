Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 17/08/2026 có nơi trên 450mm Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đối mặt đợt mưa lớn kéo dài từ 17/08 đến 21/08/2026, lượng mưa phổ biến 150-300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở.

Khu vực Bắc Bộ và vùng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm 17/08 đến hết ngày 21/08/2026. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150–300mm/đợt, có nơi mưa rất to vượt mốc 450mm/đợt, kèm nguy cơ xuất hiện mưa cục bộ cường độ cực lớn trên 100mm/3 giờ.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (17/08/2026), khu vực Đông Bắc Bộ, tỉnh Lai Châu, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to đến rất to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 16/08 đến 03h ngày 17/08/2026 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Nậm Khao (Lai Châu): 156mm

156mm Trúc Tay (Bắc Ninh): 85mm

85mm Dân Hòa 2 (Phú Thọ): 55mm

55mm Vân Đình (Hà Nội): 52.2mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ đêm 17/08 đến đêm 18/08/2026, hình thế mưa dông tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–120mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm . Đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt 100mm/3 giờ .

Có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt . Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm 17/08 có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo xu thế mưa giai đoạn từ 19/08 đến 21/08/2026

Từ ngày 19/08 đến ngày 21/08/2026, đợt mưa lớn tiếp tục duy trì diện rộng:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100–180mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm .

Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị: Lượng mưa phổ biến 50–80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa cả đợt (từ đêm 17/08 đến hết ngày 21/08/2026):

Vùng mưa chính (Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị): Phổ biến từ 150–300mm/đợt , cục bộ có nơi trên 450mm/đợt .

Phổ biến từ , cục bộ có nơi trên . Nhóm tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị: Phổ biến từ 100–200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động cần đề phòng

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra các thiên tai kèm theo:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên các sườn dốc.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 09h00 ngày 17/08/2026.