Cảnh báo mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị từ ngày 17/08/2026 đến 21/08/2026 Từ đêm 17/08/2026 đến hết 21/08/2026, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa lớn phổ biến 150-300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Từ đêm 17/08/2026 đến hết ngày 21/08/2026, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150–300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo khu vực mưa lớn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Trong ngày 17/08/2026, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo diễn biến qua các giai đoạn cụ thể:

Từ đêm 17/08 đến ngày 19/08/2026: Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60–140mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm .

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to . Từ đêm 19/08 đến ngày 21/08/2026: Mưa lớn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 90–160mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm .

Mưa lớn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to . Riêng một số tỉnh phía Bắc: Trong giai đoạn từ đêm 19/08 đến ngày 21/08/2026, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Dự báo mưa dông tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Chiều và đêm 17/08/2026, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–30mm, cục bộ có nơi mưa tương đối to trên 60mm.

Tổng lượng mưa cả đợt và cảnh báo cường độ mưa

Tổng lượng mưa đợt tính từ đêm 17/08 đến hết ngày 21/08/2026 được dự báo như sau:

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Phổ biến 150–300mm/đợt , cục bộ có nơi trên 450mm/đợt .

Phổ biến , cục bộ có nơi . Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn: Phổ biến 100–200mm/đợt , cục bộ có nơi trên 300mm/đợt .

Phổ biến , cục bộ có nơi . Cảnh báo mưa cực ngắn: Đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn >100mm/3h gây ngập dồn dập.

Tác động thời tiết nguy hiểm và khuyến cáo

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất:

Hiện tượng thời tiết kèm theo: Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần hạn chế di chuyển qua sông suối, khe sâu, vùng đồi núi có địa chất kém ổn định.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần hạn chế di chuyển qua sông suối, khe sâu, vùng đồi núi có địa chất kém ổn định. Ngập úng: Cảnh báo ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Thời điểm phát tin: 15h30 ngày 17/08/2026. Bản tin dự báo tiếp theo sẽ được phát lúc 21h00 ngày 17/08/2026.