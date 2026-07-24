Cảnh báo mưa lớn, lốc sét tại Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 24/07/2026 Khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa lớn từ chiều tối 24/07/2026, cục bộ trên 180mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Chiều tối 24/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 180mm. Đợt mưa này kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Bản đồ dự báo mưa lớn tại các khu vực trên cả nước ngày 24/07/2026.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Đêm ngày 23/07 và ngày 24/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/07 đến 15h ngày 24/07/2026 tại một số trạm đạt mức cao bao gồm:

Trạm Hà Lang (Tuyên Quang): 161.8mm

161.8mm Trạm Cảm Nhân (Lào Cai): 137.0mm

137.0mm Trạm Hạ Hòa (Phú Thọ): 128.0mm

128.0mm Trạm Quân Chu (Thái Nguyên): 125.8mm

Dự báo diễn biến mưa trong 24 đến 48 giờ tới

Từ chiều tối ngày 24/07 đến ngày 25/07/2026, diễn biến mưa dông tại các vùng trên cả nước như sau:

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: Có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ 30–60mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm .

Có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến từ 15–30mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm .

Có mưa rào và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Cảnh báo cường độ mưa lớn: Đề phòng khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Khu vực Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Trong chiều tối và đêm 24/07/2026:

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng: Có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa từ 10–30mm , cục bộ có nơi trên 50mm .

Có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa từ , cục bộ có nơi trên . Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo xu thế mưa và cấp độ rủi ro thiên tai

Bắt đầu từ chiều ngày 25/07/2026, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông trong những ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 (do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá).

Tác động thời tiết nguy hiểm và nguy cơ thiên tai

Trong quá trình xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ và mưa cường suất cao có khả năng gây ra các tác động sau:

Ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét bất ngờ trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất nguy hiểm tại khu vực sườn dốc, vùng núi.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 24/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát hành lúc 21h00 ngày 24/07/2026.