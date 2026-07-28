Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 28/07/2026 Dự báo ngày 28/07/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn phổ biến 40-110mm, cục bộ trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng từ ngày 28/07/2026. Lượng mưa phổ biến dao động từ 40–110mm, cục bộ có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 200mm, kèm nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ gây ngập úng và sạt lở.

Bản đồ dự báo và cảnh báo mưa lớn tại các khu vực trên cả nước.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm ngày 27/07 đến sáng sớm ngày 28/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 27/07 đến 03h ngày 28/07/2026 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Trạm Đô Lương (Nghệ An): 148.6mm

148.6mm Trạm Đồng Việt (Bắc Ninh): 125mm

125mm Trạm Triệu Sơn (Thanh Hóa): 122.8mm

122.8mm Trạm Đông Triều (Quảng Ninh): 74.8mm

74.8mm Trạm Kiều Phú (Tp. Hà Nội): 73.2mm

73.2mm Trạm Lạc Lương (Phú Thọ): 68.8mm

Song song đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to như:

Trạm Phường 3 (Lâm Đồng): 136.6mm

136.6mm Trạm Bom Bo (Đồng Nai): 61.4mm

Dự báo chi tiết lượng mưa các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Các khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận đợt mưa lớn diễn ra theo từng khung giờ cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày và đêm 28/07/2026, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–90mm , cục bộ có điểm trên 200mm .

Từ ngày và đêm 28/07/2026, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có điểm trên . Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 28/07 đến đêm 29/07/2026, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–110mm , cục bộ có nơi trên 170mm .

Từ ngày 28/07 đến đêm 29/07/2026, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi trên . Các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Trong ngày và đêm 28/07/2026, xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa cường độ lớn với lượng mưa vượt 100mm/3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm bao gồm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động tiềm ẩn và khuyến cáo an toàn

Mưa lớn cục bộ và mưa kéo dài có khả năng tác động tiêu cực đến hạ tầng và an toàn dân sinh:

Nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

trên các sông, suối nhỏ. Nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, đồi núi.

Tin phát lúc: 03h30 ngày 28/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc: 09h00 ngày 28/07/2026.