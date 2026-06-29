Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 29/06/2026: Có nơi trên 300mm Từ chiều tối 29/06 đến 01/07/2026, Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn diện rộng, vùng núi có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ chiều tối ngày 29/06 đến ngày 01/07/2026. Đáng chú ý, một số khu vực vùng núi có thể ghi nhận lượng mưa cực lớn trên 300mm, tiềm ẩn rủi ro cao về thiên tai.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Trong ngày 29/06/2026, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Quảng Ninh đã ghi nhận tình trạng mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Theo dữ liệu quan trắc, lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 29/06 có nơi đã vượt ngưỡng 50mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Dự báo chi tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Từ chiều tối 29/06 đến ngày 01/07/2026, toàn vùng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Khu vực trọng điểm mưa lớn:

Vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng: Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm , cục bộ có nơi trên 300mm .

Lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi trên . Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo mưa cường độ lớn:

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa >100mm trong vòng 3 giờ. Người dân cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Các khu vực khác:

Trong chiều tối và tối 29/06/2026:

Khu vực Nghệ An, từ Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa phổ biến: 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo xu thế và rủi ro thiên tai

Dự báo trong đêm 01/07/2026, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 02/07/2026, đợt mưa lớn này mới có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mưa lớn kéo dài và tập trung với cường độ mạnh có thể gây ra các tác động tiêu cực sau:

Ngập úng: Xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp.

Xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp. Lũ quét: Nguy cơ cao trên các sông, suối nhỏ.

Nguy cơ cao trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất: Cảnh báo sạt lở trên các sườn dốc, đặc biệt tại khu vực vùng núi.

Trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp trú tránh an toàn.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 29/06/2026.

Bản tin tiếp theo được phát lúc: 21h00 ngày 29/06/2026.