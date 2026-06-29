Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 29/06/2026: Cục bộ trên 300mm Từ ngày 29/06 đến đêm 30/06/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-130mm, đề phòng lũ quét và sạt lở đất diện rộng.

Theo diễn biến khí tượng mới nhất, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Trong 24 đến 48 giờ tới, cường độ mưa có dấu hiệu gia tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và trung du, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo diễn biến mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Trong đêm 28/06 và sáng ngày 29/06/2026, khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo ghi nhận, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/06 đến 08 giờ ngày 29/06/2026 tại một số điểm đã vượt ngưỡng 100mm.

Dự báo chi tiết mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ ngày 29/06 đến hết đêm 30/06/2026, tình hình mưa lớn được dự báo phân bổ cụ thể như sau:

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-130mm . Đáng chú ý, một số điểm cục bộ có thể đón lượng mưa rất to trên 300mm .

Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ . Đáng chú ý, một số điểm cục bộ có thể đón lượng mưa rất to trên . Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm .

Lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Khu vực Nghệ An, Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Trong chiều tối và tối 29/06, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Thời gian cao điểm: Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt ngưỡng 100mm trong vòng 3 giờ.

Cảnh báo xu thế mưa những ngày tới

Dự báo trong ngày và đêm 01/07/2026, mưa lớn vẫn tiếp tục duy trì tại vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 02/07/2026, đợt mưa lớn này có xu hướng giảm dần về cường độ và diện bao phủ.

Cấp độ rủi ro và tác động thiên tai

Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở Cấp 1. Người dân cần đặc biệt lưu ý các tác động sau:

Ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp tập trung.

Nguy cơ cao xảy ra tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp tập trung. Lũ quét và sạt lở: Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực miền núi.

Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực miền núi. Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm.

Khuyến cáo an toàn

Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực cảnh báo cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết. Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn. Các phương tiện giao thông cần chú ý tầm nhìn hạn chế và đường trơn trượt trong thời gian xảy ra dông lốc.

Tin phát lúc: 09h00 ngày 29/06/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 15h30 cùng ngày.