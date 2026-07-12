Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 12/07/2026: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất Ngày và đêm 12/07/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to trên 100mm. Bắc Bộ và miền Nam đề phòng dông lốc, sét và ngập úng vùng trũng thấp.

Trong ngày và đêm 12/07/2026, khu vực Bắc Bộ, miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ xảy ra mưa rất to với lượng mưa cục bộ vượt ngưỡng 100mm, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (12/07), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/07 đến 03 giờ ngày 12/07 tại một số trạm đo tiêu biểu bao gồm:

Mường Mô 1 (Lai Châu) : 66,6mm.

: 66,6mm. Bát Mọt (Thanh Hóa) : 56,2mm.

: 56,2mm. Vạn Mai (Phú Thọ): 56,0mm.

Dự báo chi tiết lượng mưa ngày và đêm 12/07/2026

Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo chi tiết cho các khu vực trọng điểm trong vòng 24 giờ tới:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20–50mm , cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm .

Mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên . Khu vực Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 70mm . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa , cục bộ có nơi mưa to trên . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa thường xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông.

Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có khả năng gây ra các hệ lụy nghiêm trọng:

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên các sườn dốc.

trên các sườn dốc. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực vùng núi cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu sạt lở. Khi xảy ra dông sét, cần hạn chế di chuyển ngoài trời và tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối không băng qua các khe suối khi có dòng chảy xiết hoặc nước đang dâng cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Bản tin được phát lúc 03h30 ngày 12/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 09h00 cùng ngày.