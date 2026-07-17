Cảnh báo mưa lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 17/07/2026 đến 19/07/2026 Từ ngày 17/07 đến đêm 18/07/2026, Bắc Bộ mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 250mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở cao.

Từ ngày 17/07 đến đêm 18/07/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 250mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo diễn biến mưa lớn, mưa dông cục bộ kèm lốc sét tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 17/07/2026.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Trong đêm 16/07 và sáng ngày 17/07/2026, khu vực Tây Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, rải rác có dông. Đặc biệt, một số điểm tại miền núi phía Bắc và miền Đông Nam Bộ có mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 16/07 đến 08h ngày 17/07/2026 tại một số trạm tiêu biểu:

Chế Tạo (Lào Cai): 240mm

240mm Nậm Păm (Sơn La): 224.4mm

224.4mm Tà Mít (Lai Châu): 126.6mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Cơ quan khí tượng đưa ra các kịch bản thời tiết chi tiết cho từng khu vực từ ngày 17/07 đến hết đêm 18/07/2026 như sau:

1. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

Lượng mưa: Phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo đặc biệt: Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

2. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ

Thời gian: Tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm ngày 17/07.

Tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm ngày 17/07. Lượng mưa: Phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Hiện tượng đi kèm: Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo xu thế và rủi ro thiên tai

Dự báo sang ngày và đêm 19/07/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Ngập úng: Nguy cơ xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Nguy cơ xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ rất cao trên các sông, suối nhỏ và sườn dốc tại khu vực miền núi.

Khuyến cáo an toàn:

Người dân tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực. Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có mưa lớn tràn về; kiểm tra các dấu hiệu rạn nứt trên sườn dốc quanh khu vực sinh sống để có phương án di dời kịp thời.

Tin phát lúc: 09h00 ngày 17/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 15h30 cùng ngày.